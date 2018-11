Após empate com o Flu, Lisca já projeta confronto contra o Paraná: "Será uma pedreira''

O Ceará foi ao Rio de Janeiro e conseguiu empate contra o Fluminense no Maracanã, com um ponto somado o alvinegro chegou aos 39 pontos e ultrapassou Sport e Vasco na tabela de classificação. Mas, o time continua ameaçado pelo rebaixamento, Lisca e Juninho falaram após a partida contra o Fluminense sobre o jogo e sobre o futuro do Ceará.

"Claro que a gente gostaria dos três pontos e pelo o que a gente fez merecíamos, o Everson não fez nenhuma defesa difícil. Então é valorizar todos a os jogos e jogar sério. Contra o Paraná, eles têm muitos jovens e estão valorizando muito esses jogadores, e vamos vê se merecemos esses pontos. Sabemos que vai ser uma pedreira contra eles, olha o que eles fizeram ontem contra o Palmeiras, certo que devemos olhar as cincunstâncias, mas, ganharam do América também e tem grandes jogadores e o Dado Cavalcante, que está começando um trabalho", disse Lisca.

Considerado um dos principais jogadores da partida o meia Juninho falou sobre o jogo e as dificuldades encontradas. "Sabemos a dificuldade de jogar aqui com o Fluminense, mas temos de respeitar a equipe do Fluminense em qualquer circunstância. Procuramos vencer a partida até para facilitar a nossa vida na competição. Infelizmente, a bola não quis entrar hoje. Agora, é descansar",

O próximo jogo do Ceará é contra o Paraná na quinta às 21hs pelo horário de Brasília, no Castelão, a expectativa é de um bom público para este jogo, a diretoria fez promoção e a torcida espera uma vitória contra o lanterna e já rebaixado Paraná. Com 39 pontos e a dois do Z4 com mais cinco pontos o Ceará se garante no Brasileirão 2019.