Pressionado, Ceará enfrenta o já rebaixado Paraná no Castelão

Na noite desta quinta-feira às 21h pelo horário de Brasília, o Ceará enfrenta o já rebaixado Paraná pela 36ª rodada do Brasileirão. Sem pretensões para as últimas rodadas o Paraná vai para o jogo sem peso e com um trabalho que visa o ano de 2019. O Ceará, no entanto, necessita da vitória para dar um passo gigante pela permanência na Série A, com 39 pontos se vencer o alvinegro tem a possibilidade de abrir no mínimo quatro pontos do Z-4, tendo seis pontos a disputar.

Sabendo da importância do jogo, o lateral Samuel Xavier aposta na força da torcida para conseguir a vitória e espantar de vez o fantasma do rebaixamento. Com bom retrospecto em casa o time alvinegro espera um bom público no Castelão.

“A torcida tem feito a diferença. Todos estão vendo que eles estão fazendo a parte deles enchendo o Castelão. Eles estão juntos da gente, sabem que estamos nos dedicando ao máximo, fazendo o nosso melhor e sabem que o jogo contra o Paraná é difícil até pelo os últimos jogos deles. Eles (torcedores) compraram a briga, sabem que tem de apoiar o tempo todo independente do resultado. Foi assim contra a Chapecoense e o Internacional”, falou o lateral.

Sem perder em casa desde agosto, o Ceará espera fazer com o seu mando de campo e sua torcida e o bom futebol apresentado nas últimas rodadas possam ser suficientes para conseguir o triunfo contra o Paraná, jogando em casa nos últimos dez jogos o alvinegro perdeu apenas um jogo.

O Paraná já trabalha pensando em 2019 com muitos jogadores da base entrando nesses últimos jogos, o técnico Dado Cavalcante tem como objetivo rodar o jovem elenco paranista. O goleiro Richard falou sobre o atual momento da equipe.

“O Dado colocou um estilo de jogo bastante interessante e inteligente. Os meninos que subiram têm cumprido o que ele tem pedido, e as coisas estão se encaminhando bem. Fizemos bons jogos, mais organizados e sofremos menos do que sofríamos antes”, disse o goleiro.

Sobre o jogo contra o Ceará o goleiro acredita que o Paraná tem condições de vencer, mesmo fora de casa. “Eles vêm fazendo grandes jogos (...), mas estamos com uns meninos bons e o grupo mostrou que temos capacidade. A gente vai lá fazer um grande jogo”.