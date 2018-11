Após confirmar permanência na Série A, Wescley afirma que Ceará quer vaga Sul-Americana

Após o empate em 2 a 2 contra o Atlético-PR na Arena da Baixada, que confirmou sua permanência na Primeira Divisão, a delegação do Ceará desembarcou voltou à capital cearense. A reapresentação da equipe para treinos ocorreu nessa terça-feira (27), no Vovozão. Na rodada final da Série A, o Alvinegro, 13º colocado na tabela, enfrenta o Vasco, no próximo fim de semana, na Arena Castelão. Wescley comentou sobre a importância da conquista da permanência na elite do futebol brasileiro e eventual vaga na Sul-Americana.

"Vamos jogar para ganhar. Se tem a possibilidade de chegar à Sul-Americana, a gente quer sempre botar o Ceará no ponto alto da tabela. Se é isso que está ao nosso alcance no momento, a gente vai buscar", afirmou o atleta.

Para a partida contra o time carioca, o comandante Lisca contará com Calyson novamente. Em contrapartida, Leandro Carvalho não joga, pois levou o terceiro cartão diante dos atleticanos. Até a dia do jogo, serão cinco dias para treinos e mudanças na equipe. Ceará e Vasco se enfrentam no domingo (2), às 16 horas, na Arena Castelão.