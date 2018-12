Após empate, Sidnei Lobo destaca desempenho do Cruzeiro: "Poderíamos ter vencido"

O Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Bahia, na ultima rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Pituaçu, em Salvador. Apesar do resultado, a Raposa fecha o ano de 2018 com dois títulos: o do Campeonato Mineiro sobre o maior rival local, em uma grande virada, e o inédito Hexa da Copa do Brasil.

O auxiliar do técnico Mano Menezes, Sidnei Lobo, acredita que a temporada foi boa para o time celeste e os planejamentos para o próximo ano já está sendo discutido.

“Nós temos que repetir o que fizemos de bom. E estar atento aos detalhes para a conquistar outros títulos, como a Libertadores. Mas se a gente tivesse a sequencia maior, brigaria no Brasileiro. No geral, o ano foi positivo. O ano que vem está sendo discutido com o Mano, a diretoria, passo a passo, mas com certeza o Cruzeiro vai ser forte também” disse.

Sidnei ainda comentou sobre o desempenho dos jogadores na partida. Para ele, o time poderia ter saído com os três pontos, mesmo com uma equipe bastante modificada.

“Essa partida em especial deixou a comissão muito satisfeita, pelo o que foi feito no jogo e na semana toda, porque tinha aquele momento de quem ia jogar ou não. Comecei a trabalhar essa equipe quatro dias antes do jogo, justamente para dar condição deles chegarem aqui e fazer bonito. Poderíamos ter vencido o jogo pelo o que a equipe produziu. Se saíssemos vencedor, não seria demais não", finalizou.