Marcos Jr. acerta com clube japonês e deixará o Fluminense no fim do ano

A vitoriosa trajetória de Marcos Jr. pelo Fluminense chegou ao fim. O atacante encaminhou sua transferência para o Yokohama Marinos (JAP) sem custo devido ao término do contrato no dia 31 de dezembro. Marcos jr deixará o clube na próxima janela de transferência.

Em abril deste ano, o Yokohama tentou a compra do atacante, mas a negociação não foi adiante. A renovação estava nas mãos do presidente do clube, Pedro Abad. O Clube ofereceu mais um ano de contrato e um reajuste salarial, proposta que não agradou o jogador.

Além da proposta não agradar, Marcos Jr. já deixava claro seu descontentamento com a administração do clube. Em novembro, foi Marcos jr quem cobrou os salários atrasados com o dirigente Paulo Angione no vestiário após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras. E no último domingo (02), após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o América-MG, o atacante disse em entrevista à rádio Tupi que o presidente Pedro Abad deveria deixar o clube.

“O Pedro Abad é um cara do bem, uma pessoa do bem. Mas acho que pelo bem da família dele e do clube, ele tem que sair. Não dá pra ficar aqui ano que vem.”

Marcos Jr. foi vice-artilheiro do Fluminense em 2018. Disputou 48 partidas e fez nove gols.

Pelo tricolor, o atacante conquistou seis títulos, sendo eles: Brasileirão de 2012, Carioca de 2012, Primeira liga em 2016, Taça Guanabara de 2012 e 2017, e a Taça Rio de 2018.