Manto novo: América-MG promove marca própria para uniformes

Para a temporada 2019, o América-MG terá algo inédito em sua história. O clube fará o uso de sua própria marca de uniformes, chamada Sparta. Mais detalhes serão divulgados em breve pelo coelho.

Em uma parceria do time alviverde com a Gadel Consultoria e o designer Adriano Ávila. De acordo com a assessoria do clube, o nome "sparta" é inspirado no exército espartano. Dessa forma, a camisa do sofrerá mudanças, assim como a tipografia do número e das letras.

Segundo o diretor de marketing e negócios do América, Erley Lemos, o objetivo da parceira é trazer a identidade do torcedor americano para a nova vestimenta.

"Ficamos muito satisfeitos com o resultado e acreditamos que a Sparta vai cumprir com excelência o seu maior papel, que é trazer para o nosso uniforme a identidade do torcedor americano. Apostamos na identificação muito forte do americano com a marca, que terá vida própria sem descolar do América, por trazer alguns elementos que remetem ao clube", pontuou.

Responsável pelo desenvolvimento do layout da marca, Adriano Ávila, do Futbox.com.br, já havia trabalhado com o Coelho em outras duas oportunidades.

“O processo de criação da marca Sparta e de toda a linha de material esportivo foi um desdobramento das ações que realizamos junto ao Clube desde 2016. O conceito sintetiza graficamente a história do América e o projeta para o futuro a partir da Metodologia dos 3TS – Tradição, Torcida e Troféus, que promove a geração de valor para um clube de futebol por meio da sua identidade visual. Resgatamos o decampeonato e o inserimos no contexto "espartano", no qual um exército em menor número lutou bravamente contra milhares e fez história”, disse.