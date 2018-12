América-MG anuncia contratação de Neto Berola, ex-CSA

O América-MG confirmou na manhã desta segunda (24) a contratação do atacante Neto Berola. O alagoano de 31 anos, assinou contrato com o Coelho até o fim da próxima temporada.

O jogador viveu momentos distintos nesse ano. O primeiro semestre de Berola foi no Veracruz, do México, onde não teve boa passagem e fez apenas um jogo.

No segundo semestre, o atleta defendeu a camisa do CSA e, com bom desempenho, ajudou o Azulão a garantir a vaga na série A em 2019.

Neto Berola volta a Belo Horizonte após quatro anos. O atacante já defendeu a camisa do rival Atlético. Pelo alvinegro, ele disputou 150 jogos e marcou 27 gols.

Além de Berola, o América já confirmou os atacantes Marcelo Toscano e Felipe Azevedo, os laterais João Paulo e Leandro Silva.