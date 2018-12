Fortaleza contrata meia Madson, ex-Vasco e Santos

O Fortaleza confirmou nesta quarta-feira (26), a contratação do meia-atacante Madson, de 32 anos. Natural de Volta Redonda, estava atuando pelo Al-Khor do Catar. Na temporada 2017/18 atuou em 19 jogos marcando 10 gols pelo clube estrangeiro.

O atleta acumula passagens por clubes brasileiros como Volta Redonda, Vasco, Duque de Caxias, América (RN), Santos e Athletico (PR). O tempo de contrato do jogador é de um ano, com vínculo direto com o clube cearense.

Ficha Técnica

Nome: Madson Formagini Caridade

Data de Nascimento: 21/05/1986

Naturalidade: Volta Redonda (RJ)

Altura: 1,58 cm

Peso: 68 kg

Clubes: Volta Redonda, Vasco, Duque de Caxias, América (RN), Santos, Atlhetico (PR) e Al-Kohr (Catar).