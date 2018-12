Ribamar é apresentando no Vasco e declara: "Chego motivado"

Na última semana do ano, o Vasco aproveitou para apresentar mais um reforço para o elenco de 2019. dessa vez é o atacante Ribamar de 21 anos, revelado pelo Botafogo que chega ao Gigante da Colina. Nessa quinta feira (27), o jogador assinou seu contrato e deu uma coletiva de impressa onde pode expressar sua animação por voltar a atuar em um clube brasileiro.

"Já estava esperando o convite. Eu tinha muita ansiedade de voltar ao Brasil. O convite veio na hora certa. Fico muito feliz. Chego motivado para fazer um bom trabalho. Digo para os torcedores que dedicação não vai faltar", disse Ribamar.

O atacante chega do Ohod FC da Arábia Saudita por empréstimo até 2020, mas declara que o técnico Alberto Valentim foi determinante para sua vinda ao clube cruz-maltino. Valentim e Ribamar trabalharam juntos no Pyramids do Egito, onde o desentendimento ocorrido com o treinador e o dono do clube aconteceu justamente pela vontade do treinador bancar a escalação do atleta.

"O Alberto é um grande treinador e trabalhou comigo no Egito. Teve aquele acontecido lá. Claro que ele teve interferência na minha chegada aqui. Fico feliz pela confiança que ele tem em mim. No mesmo dia do jogo a gente conversou, e ele falou para a galera passar a bola para mim, que eu ia ajudar a equipe. Fui feliz", declarou.

Durante a coletiva, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Faria se mostrou bem empolgado com a nova contratação do clube. Demonstrando que o jogador tem as características preferidas de um atacante do Gigante da Colina, o mesmo ainda declara que está na espera da chegada de outros reforços.

"É um atacante jovem, com características físicas e técnicas que nos agradam muito. Outros atletas chegam também na semana que vem, dependendo de exames e assinatura", disse Alexandre

Ribamar deixou claro que está pronto para vestir a camisa de seu mais novo clube e dar tudo de si para ajudar o clube cruz maltino em ir em busca de seus objetivos. E enfatiza que trabalhará duro para a cada diz apresentar melhoras.

"Eu me vejo pronto. Tenho muito que aprender ainda. Estou preparado para qualquer desafio. Trabalho a cada dia para cada vez estar melhor". finalizou.