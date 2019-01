Cruzeiro comemora 98 anos de muitas vitórias e títulos importantes 

Há 98 anos foi fundado o Cruzeiro Esporte Clube, no dia 2 de janeiro de 1921, por desportistas da colônia italiana de Belo Horizonte, com o nome de Societá Sportiva Palestra Itália e com cores adotadas, como não poderia ser diferente, as mesmas da bandeira italiana: verde, vermelho e branco.

Em janeiro de 1942, após o Brasil declarar guerra ao eixo e entrar na Segunda Guerra Mundial, houve um Decreto-Lei que determinou a proibição do uso de termos e denominações referentes as nações inimigas (Itália, Alemanha e Japão). Sendo assim, a Palestra Itália passou a se chamar Cruzeiro em referência a constelação do Cruzeiro do Sul, uma homenagem ao símbolo maior da pátria brasileira.

O uniforme por sua vez passou a ser azul, em homenagem a cor oficial da residência da realeza italiana, a Casa de Saboia. O clube passou a ostentar os símbolos das duas pátrias e que, inclusive, eram presentes nos uniformes das seleções esportivas de ambos os países.

Com quase um século de história, o Cruzeiro tornou-se um dos maiores clubes do país, conquistando diversos títulos. O primeiro grande troféu veio em 1966 com a conquista da Taça Brasil, superando o Santos de Pelé na decisão. Além do triunfo do primeiro Campeonato Brasileiro do clube, estão presentes na sala de títulos da Raposa outras três taças nacionais (2003, 2013 e 2014), duas Copa Libertadores (1976 e 1997), outras duas da Supercopa (1991 e 1992), uma da Recopa (1998), uma da Copa Ouro (1995), uma da Copa Master (1995) e seis da Copa do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).