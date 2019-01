Atacante Thalles se encontra fora dos planos do Vasco para 2019

Sem espaço no elenco para a temporada de 2019, o atacante Thalles, recebeu a notícia dos dirigentes do Vasco que o clube carioca não pretendente mantê-lo em seus planos este ano. Sendo pouco aproveitado pelo Gigante da Colina desde de 2017, a melhor escolha foi colocá-lo no mercado.

No jogo contra o Ceará em 2016, onde o Cruzmaltino precisava da vitória para garantir a sua volta a série A, a presença do atacante em campo foi incontestável pelos dois gols, que fizeram o clube carioca voltar a elite do futebol, e seu contrato ser estendido com o clube. Mas, por problemas disciplinares, o atleta teve um 2017 que deve ser esquecido. Suas complicações fizeram com que perdesse espaço no elenco e que o Vasco procurasse times para que pudesse negociá-lo.

Em 2018, atuando pelo Albirex Niigata, time da segunda divisão do futebol japonês, o jogador marcou seis gols em 41 partidas. Tendo seu contrato com o Vasco de pé até o final de 2019, o clube de São Januário espera ouvir propostas de outros times, mas ainda deve tratar assuntos salariais com o jogador, já que o deve três meses de salários, 13° e férias, atrasados desde de 2017.

Certo que atuará em algum time da série A do Campeonato Brasileiro, Thalles, junto com a diretoria do Vasco, esperam propostas formais de dois possíveis times interessados nele. Em uma entrevista para o 'GloboEsporte.com', o atacante se diz arrependido de suas atitudes no tempo em que atuava pelo Vasco, afirmando que se tivesse a oportunidade de atuar no Japão antes, com certeza algumas atitudes poderiam ter sido evitadas.

"Não que lá não tenha a mesma coisa que aqui, mas a gente sente falta. Sou vascaíno. Por ser novo, fiz coisas que me prejudicaram. Lá, tive tempo para pensar. Se tivesse ido para lá antes, não teria feito metade das coisas que fiz quando estava no Vasco. Agora não dá para voltar atrás. O que passou, passou. Daqui para frente é um novo Thalles", disse Thalles.