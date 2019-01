JJ Invest, nova patrocinadora do Vasco, pretende marcar seu nome no futebol carioca

Com a chegada do Campeonato Estadual, o Vasco já tem um novo patrocinador: JJ Invest. O logotipo da empresa irá ficar entre o escudo e a marca do fornecedor esportivo.

Para os times menores, os investidores tomaram a medida de patrocinar mais dez no Rio de Janeiro, sendo eles: América, Madureira, Goytacaz, Americano, Macaé, Atlético-RJ, Serra Macaense, Bonsucesso, Tigres e Campos. Tomando as rédeas da "era Guaraviton", que teve que romper contrato com os quatro grandes antes por não poder continuar cumprindo o que havia sido acordado.

Agora, com o vínculo oficializado com o Vasco até o final do ano, na entrevista ao 'Rede Mais Esportes', o presidente da JJ Invest, Jonas Jaimovick, disse sobre como essa parceria com o time carioca só tende a render bons frutos para os dois lados. O que ele deseja, é ver o clube cruz-maltino lutando pelas primeiras posições das competições.

“O Vasco é muito grande, é o Gigante da Colina. Então a ideia agora é crescer e ajudar o Vasco a estar na ponta de cima da tabela", declarou Jonas.