Bahia e Guarani empatam em gramado encharcado e embolam Grupo 12 da Copinha

Em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 12 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Bahia e Guarani ficaram no empate em 1 a 1. Neste sábado (5), Victor Ramon abriu o placar logo no começo para os paulistas, mas Railan, já no segundo tempo, decretou o empate no Estádio Municipal Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga.

O Guarani abriu o placar logo aos seis minutos, em cobrança de escanteio, Victor Ramon testou forte a bola para deixar o jogo 1 a 0 para o Bugre. Com muita chuva, o gramado não estava nas melhores condições, em algumas partes havia muitas poças de água. Aos 13 minutos o Guarani em chute de fora da área quase marcou o segundo gol, a bola passou perto da trave do goleiro do Bahia.

Aos 22 minutos em cobrança de falta desviada, o Bahia colocou uma bola na trave do Guarani, por pouco o tricolor não igualou o marcador. O primeiro tempo acabou 1 a 0 para o time paulista, em um jogo bastante equilibrado e com muita marcação.

O segundo tempo foi bem movimentado, porém até os 24 minutos nenhum dos times criavam chances reais de perigo, sempre as defesas ganhavam nas disputas com os atacantes. Mas aos 24 minutos em bate-rebate dentro da área a defesa do Guarani vacilou e a bola ficou limpa para o Edmundo que chutou cruzado e Railan desviou pro canto direito do goleiro do Bugre. Deixando o jogo empatado em 1 a 1. As equipes não criaram mais nenhuma chance clara de gol e o jogo terminou igual.

Railan marcou o gol do Bahia em Taquaritinga (Foto: Divulgação/Bahia EC)

No outro jogo do grupo, o time da casa Taquaritinga venceu o Boavista por 4 a 2 e assumiu a liderança do grupo com quatro pontos, empatado com o Bahia que perde no saldo de gols, o Guarani segue atrás com 2 pontos e o Boa Vista é o lanterna.

A última rodada acontece na quarta feira (09) com o jogo entre Boavista e Guarani às 13h45, e Taquaritinga e Bahia às 16h - no horário de Brasília. Com o time carioca já eliminado, o Bugre precisa vencer e torcer que tenha vencedor no outro jogo do grupo. Caso Bahia e Taquaritinga empatem, e o Guarani vença, as vagas serão decididas nos critérios de desempate.