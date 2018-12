Bahia acerta contratação do meia-atacante Shaylon, do São Paulo

O São Paulo acertou empréstimo do meio-campista Shaylon para o Bahia. A negociação foi definida no último sábado (29) e deverá ser oficializada nas próximas horas. O contrato será assinado até o fim de 2019, com opção de compra ao término.

Grêmio, Fluminense e Atlético-MG também apresentaram interesse na contratação do atleta, mas a opção foi pelo Bahia, onde Shaylon poderá preencher a lacuna criativa aberta com a transferência do meia Zé Rafael para o Palmeiras.

O meia foi peça importante na liderança momentânea do São Paulo no Campeonato Brasileiro, chegando a substituir Nenê em algumas rodadas no fim do primeiro turno.

Artilheiro do time sub-20 do Tricolor Paulista, que conquistou 12 títulos em 2016, foi promovido a equipe principal por Rogério Ceni, onde jogou 39 partidas e marcou quatro gols. Mas as mudanças constantes no comando do clube paulista acabaram atrapalhando o desenvolvimento do jogador, fazendo com que ele perdesse espaço na equipe.

A contratação de Hernanes pelo São Paulo, no último sábado, facilitou a liberação de Shaylon para o Tricolor Baiano. O meia deverá ter um dos maiores salários na equipe.