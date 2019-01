Vitória apresenta pacote de reforços para temporada 2019

O Vitória anunciou mais três reforços para 2019, o zagueiro Thales, o volante Wesley e o meia Ruy. Com a redução do orçamento para essa temporada o busca reforços que se adequam a nova realidade que possa ajudar na reformulação do elenco.

O zagueiro Thales, vindo do International, chega com desconfiança, porém se diz capaz de atuar no rubro-negro: “Estou preparado para jogar nesse grande clube que é o Vitória”.

O meia Ruy que vem por empréstimo de um ano do Coritiba chega para ser o cara do meio campo, o jogador tem como características o passe e a bola parada. Wesley que vem do futebol português é uma aposta da diretoria, no Brasil jogou por Guarani/SP e Paysandu. ​