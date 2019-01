Pedro marca três vezes, América-MG supera Criciúma e vence primeira na Copa São Paulo

Com um hat-trick marcado pelo atacante Pedro, o América-MG conseguiu levar a sua primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã deste sábado (5), o Coelho bateu por 3 a 2 o time do Criciúma, no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

Logo no primeiro tempo da partida, o atacante Pedro mostrou a que veio, marcando os três gols do América na disputa, em um intervalo de 18 minutos. No primeiro gol, recebeu o cruzamento de Ronaldo, e finalizou pelo alto. O segundo gol foi bem parecido, mostrando o faro de gol do atacante. Logo após, o time do Criciúma marcou o seu primeiro gol com Gustavinho. Pedro voltou a aparecer aos 37 minutos, marcando o seu terceiro gol de cabeça.

O América decide a sua classificação na última rodada do Grupo 10. A equipe ocupa a terceira posição, com três pontos, empatando com o Atlântico, que leva a melhor no saldo de gols.

Para garantir, sem precisar de uma combinação de resultados, o Coelho precisa vencer o São Carlos, na próxima terça-feira (8), por dois gols de diferença. O Criciúma, com chances mínimas, enfrenta Atlântico-BA.