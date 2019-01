A Copa São Paulo de Futebol Júnior teve sequência neste domingo (6) e o Grupo 19 teve seus classificados confirmados. São Fortaleza e Primavera. O primeiro atropelou a Sertãozinho por 4 a 0; já o segundo goleou a Queimadense por 4 a 1. As partidas ocorreram no Estádio Ítalo Mário Limongi, em indaiatuba.

O Fortaleza só precisava de uma vitória simples para se classificar. Mesmo assim, fez questão de atropelar o adversário. Logo aos quatro minutos, Gustavo Coutinho subiu sozinho na área, abrindo o placar para o Leão. Não demorou muito tempo e o atacante marcasse outra vez, em passe de Romarinho na grande área, a bola sobrou em seus pés, que marcou pela segunda vez na partida, ainda aos seis minutos da primeira etapa.

Aos onze minutos, o Sertãozinho chegou com perigo no ataque com Wellington, mas aos quinze Romarinho deixou sua marca em tabelinha com Coutinho. O chute forte no canto esquerdo da rede foi letal para o time paulista, ampliando a vantagem para o Tricolor. No fim da segunda etapa, o Fortaleza ampliou o placar com Iago, marcando de rebote aos trinta e sete minutos, para consolidar o quarto gol da goleada.

No outro jogo do Grupo, o Primavera saiu com a vitória por 4 a 1 contra a Queimadense, que chegou a segunda derrota na competição e não tem chances de classificação para a 2° fase do certame. Na última rodada, o time paraibano encerra sua participação na Copinha contra o Sertãozinho, na quarta-feira (9), às 13h45, em partida para apenas cumprir tabela. Já o Primavera encara o Leão do Pici às 16h do mesmo dia, em confronto que definirá o primeiro colocado do grupo.