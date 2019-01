Luiz Felipe exalta disputa na zaga do Santos no início da temporada: “Qualquer um pode ser titular”

Em 2018 o sistema defensivo do Santos sofreu com muitas lesões, e um dos atletas que mais sofreram foi o zagueiro Luiz Felipe, que concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé no final da tarde desta terça (8).

Titular com Sampaoli nas primeiras atividades que técnico do Santos concedeu, Luiz Felipe não cravou a titularidade:

"Não sei te dizer se é o time titular. Ele botou ali, mas procura rodar. Treinei com Gustavo, Noguera, Cleber e Kaique. Ainda não sabemos os titulares. A gente busca espaço, claro, e ele dá a oportunidade para todos para buscarmos o melhor e ficar nessa zaga, disse Luiz Felipe", disse o zagueiro.

A temporada de 2018 terminou com o Santos tendo que improvisar Alison e Yuri na zaga devido as lesões de Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique. Para 2019, o Peixe conta com o retorno de empréstimo de Cleber Reis e Fabián Noguera.

Para Luiz Felipe, a concorrência, devido a chegada desses novos jogadores é importante e benéfica para equipe:

“Para nós é muito bom, isso faz a gente treinar no máximo. Se quero ser titular, tenho que estar no máximo. Há muitos jogadores de qualidade, qualquer um pode ser titular. A gente se respeita, respeitando e buscando espaço. Se o próximo pegar a vaga, fará de tudo para não sair mais. Isso aumenta o nível de treinamento”, explicou o zagueiro.

O time do Santos inicia oficialmente a temporada no dia 19 de janeiro contra a Ferroviária, em Araraquara, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, mas antes o Peixe joga a primeira partida do ano contra o Corinthians neste domingo (13) na Arena Corinthians, por um amistoso de pré-temporada, jogo que marca a estreia do técnico Jorge Sampaoli. Para o clássico em Itaquera, Luiz Felipe tem grandes chances de começar a partida como titular.