Guarani atropela Boavista e se classifica para segunda fase da Copinha

Precisando da vitória, o Guarani foi para cima do Boavista, sabendo que quanto mais gols fizesse maiores seriam as chances de classificação, e venceu por 6 a 0, no Estádio Municipal Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. Com o resultado elástico de seis gols, o time fica a frente de Bahia e Taquaritinga, que empataram na outra partida do Grupo 12 nesta quarta-feira (9).

O primeiro gol do jogo saiu aos 28 minutos do primeiro tempo. Bidu levantou a bola na área, Renan fez o cabeceio, a bola bateu na trave e Davó no rebote abriu o placar para o Guarani. O segundo gol do Bugre saiu logo aos 4 minutos da segunda etapa, Bidu chutou de perna direita, sem chances pro goleiro. Já eliminado, o Boavista não aparentava reagir no jogo.

Aos 21 minutos da etapa final, o Guarani, com Felipe, marcou seu terceiro gol na partida, em chute de fora da área o jogador deixou o placar em 3 a 0. Aos 26 minutos, foi a vez de Mateusinho marcar novamente para o Bugre que amassava o time do Rio de Janeiro. O jogo ficou 4 a 0 até os 34 minutos, quando em linda jogada Lucas Prado fez o quinto gol numa pintura de cobertura.

Aos 41 minutos, Pedro Acorsi, de pênalti, fechou a conta e sacramentou a vitória por 6 a 0 e a classificação do Guarani para a segunda fase da Copinha. O próximo adversário do Bugre será o Votuporanguense, que ficou em segundo no Grupo 11, liderado pelo Internacional.