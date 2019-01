Revelação da base do São Paulo, Shaylon é apresentado no Bahia

Promovido aos profissionais do São Paulo por Rogério Ceni, o meia Shaylon foi destaque enquanto atuava na base. Multicampeão o jogador se notabilizou por atuar próximo a área e marcar muitos gols.

Além do Bahia outros times como Fluminense e Grêmio demonstraram interesse no jogador que vem como substituto de Zé Rafael. Shaylon falou sobre o motivo da escolha pelo Bahia. "Vim pelo projeto apresentado, ambicioso, de brigar por títulos e coisas grandes. Vou encarar essa oportunidade da melhor maneira. Bahia me abriu as portas. Vou dar o meu melhor para ter um ano maravilhoso com essa camisa".

Meia canhoto, o jogador se considera diferente e pensa que o seu estilo de jogo e jogadores com suas características são cada vez mais raros no mercado. "Têm poucos meias canhotos. Sou um deles. Vou buscar evoluir, fazer o meu melhor, para ter um ano bom aqui, de afirmação. Já atuei pelos lados no São Paulo. Não será novidade. Estou preparado para, onde ele (Enderson Moreira) me colocar, poder dar os frutos"

Em 2018, Shaylon atuou 23 vezes pelo São Paulo marcando dois gols na temporada, um desses gols foi contra o Bahia em belo chute de fora da área na Fonte Nova. Nesta oportunidade Bahia e São Paulo empataram em 1 a 1.