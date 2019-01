Após entraves burocráticos, Corinthians oficializa contratação de Sornoza

Na terça-feira (8), o Corinthians oficializou a contratação do meia equatoriano Sornoza, ex-Fluminense. O atleta já havia realizado os exames médicos no fim de dezembro, mas por conta de burocracia não pode ser anunciado. Ontem, o atleta fez seu primeiro treino com bola como jogador do Corinthians. O contrato tem duração até 2022.

Apesar de não confirmado pela direção Alvinegra, os valores da transação giram em torno de R$ 10 milhões e envolveram dívidas do Tricolor Carioca com o antigo clube de Sornoza, o Independente del Valle. O Corinthians adquiriu os 60% dos direitos do jogador que pertenciam ao Fluminense.

Nas redes sociais do clube, o jogador de 24 anos deixou uma mensagem para os torcedores e mostrou entusiasmo com o novo desafio na carreira.

"Fala, Fiel! Aqui quem está falando é o Sornoza. Queria desejar um feliz ano novo para todos nós. “Tamo junto” e vamos ser campeões. Vai, Corinthians!", disse o jogador.

Sornoza será o quinto jogador estrangeiro no atual elenco corintiano, juntando-se a Romero, Ângelo Araos, Sérgio Diaz e o recém chegado Mauro Boselli. O atleta é o primeiro equatoriano a jogador com a camisa do Corinthians.

Números do jogador

Pelo Independente del Valle, Sornoza foi destaque e ajudou a equipe a chegar ao vice campeonato da Libertadores em 2016. Em 2017 e 2018, defendeu as cores do Fluminense. Na ultima temporada, atuou em 56 partidas, 53 como titular, e anotou 4 gols. O jogador chega para suprir a ausência de articuladores do Timão.