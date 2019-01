Revelado no Santa Cruz, Ibson Melo troca futebol português pelo da Tailândia

Revelado no Santa Cruz em 2008, Ibson Melo continuará dando seus passos fora do Brasil e bem longe de Pernambuco. Depois de dois anos e meio no Marítimo de Portugal, o atacante aceitou uma transferência de um ano para um novo mercado: o da Tailândia. Precisamente no Samut Prakan City, clube da cidade de Samut Prakan, conhecida mundialmente pelo seu paisagismo.

Jogador que coleciona histórias, desde uma passagem no futebol argentino a uma idolatria que conseguiu conquistar depois de quatro temporadas no Chipre, a missão de Ibson será importante. Tendo acabado de mudar de nome, o Samut Prakan City deposita fé nas capacidades do brasileiro para se consolidar como clube de elite no futebol local. Além dele, outros três estrangeiros foram contratados: um esloveno, um coreano e o também brasileiro Carlão, centroavante ex-Braga e Kashima Antlers.

Além do desafio citado, ser bem sucedido na Ásia e ganhar espaço dentro de um mercado cada vez mais emergente é o foco do atleta de 29 anos, que pensa em fazer história antes de voltar ao Brasil.

"A expectativa é a melhor possível por estar em um novo mercado. Espero fazer uma boa temporada e conseguir uma grande identificação no continente asiático. Isso foi uma coisa que me motivou bastante; abrir e ganhar meu espaço aqui. Vejo jogos e acredito que minhas características casam bastante com o futebol praticado na Ásia. Ainda tem o fato de a Tailândia ter cada vez mais jogadores brasileiros da liga. Isso beneficia na adaptação", encerrou.

Hoje firmado no exterior, Ibson também rodou bastante por clubes do Nordeste e Sul depois que deixou o Santa Cruz. Vestiu várias camisas, como as de Potiguar, Penedense, CSE, Sousa, Caxias, Atlético Tubarão, Concórdia e Boa Esporte.