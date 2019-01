Em duelo de invictos, Cruzeiro e Sport lutam por vaga na terceira fase da Copinha

Na tarde de hoje (11) o Cruzeiro e Sport estreiam na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os dois times terminaram a primeira fase invictos, ambos marcaram sete pontos com duas vitórias e um empate. O jogo acontece às 17hs pelo horário de Brasília, na cidade de Marília.

Na primeira fase o Cruzeiro estreou contra o Babaçu-MA pelo Grupo 3 e venceu por 3 a 0. No segundo jogo, teve mais dificuldades e só empatou com o Linense em 1 a 1. A Raposa fechou a fase de grupos contra o Marília time sede da chave. O jogo foi 2 a 0 para o time de Belo Horizonte, que terminou a fase líder de seu grupo.

Caio, atacante cruzeirense, comemora um dos gols marcados contra o Babaçu (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Já o Sport que estava no Grupo 4 iniciou a competição contra o FF Sports de Alagoas e venceu por 2 a 0. No jogo seguinte o Rubro-Negro enfrentou o Vitória da Conquista e, em um jogo bastante apertado, venceu pelo placar mínimo. Encerrando a chave, o time pernambucano jogou contra o Vocem, time sede do grupo de Assis, e empatou por 0 a 0. O time pernambucano ficou em segundo, atrás do

Com ambos invictos, o jogo promete bastante, como em qualquer jogo decisivo quem perder está fora. Como já foi campeão da competição, o Cruzeiro espera ter mais tranquilidade para fazer os gols e sair com a vaga para próxima fase. No entanto comissão técnica e jogadores do Sport sabem da dificuldade e do favoritismo do time mineiro, mas, entendem que favoritismo não ganha jogo, psicológico e preparo físico são preponderantes para vencer.