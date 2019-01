Agenor é apresentado no Flu e fala sobre críticas ao seu peso: "Passei por algumas dificuldades"

O Fluminense apresentou nesta sexta-feira (11) o goleiro Agenor. O goleiro de 29 anos afirmou que não está satisfeito com sua forma física, mas diz estar tranquilo e focado.

Com a saída de Júlio César, quem deve assumir a titularidade é Rodolfo. Agenor falou sobre a disputa.

“Eu me sinto preparado, sim, para disputar posição. Venho trabalhando ano a ano em busca de oportunidade para voltar a um time grande. Para mostrar o meu potencial. Ela chegou. Sei da responsabilidade que é estar aqui e do histórico do clube nessa posição. Vou trabalhar bastante para ganhar uma oportunidade, ter sequência e demonstrar meu futebol.”

“Eu não me encontro ainda na condição física que eu gosto. Eu vi que existiram muitas críticas sobre o meu peso. Eu me sinto muito tranquilo para falar do meu peso. Eu nunca tive problema com peso. Passei por algumas dificuldades de uns dois anos para cá. Isso me fez ganhar peso. Mas o Fluminense me abriu as portas. Não cheguei aqui porque estou fora de forma. Cheguei aqui por conta do meu trabalho. Espero me doar ao máximo aqui para conquistar os objetivos.”

Agenor recebeu ligação do treinador Diniz, que demonstrou interesse no goleiro. O goleiro falou o porque escolheu o Fluminense.

“É claro que acompanho as notícias. Mas eu em momento algum perguntei qual era a situação financeira. Sempre deixei claro que era um desejo meu estar aqui. Já faz alguns anos que eu tenho o desejo de jogar no Fluminense. Não começou no ano passado quando tentaram me contratar. É de mais tempo. Fico feliz pela oportunidade. Fico feliz pelo Diniz ter me ligado. Eu poderia ter trabalhado com ele em outras oportunidades e não tinha dado certo.”