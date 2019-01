Favorito da Copa do Nordeste, Bahia estreia na Fonte Nova contra o CRB 

Na noite desta quarta (16),Bahia e CRB iniciam suas trajetórias na Copa do Nordeste, o jogo acontece com mando do tricolor na Fonte Nova. Sempre chegando nas finais nos últimos anos o Bahia entra este ano como principal favorito para conquista do título da maior competição regional do país.

Sabendo das responsabilidades que tem por conta dos investimentos previstos para 2019, Enderson Moreira desconversou sobre a responsabilidade do Bahia ganhar a Copa do Nordeste e diz que o foco é no Brasileirão.

"A gente tem que trabalhar para ganhar tudo. Se acontecer isso, ganho estátua, mas não vai acontecer. Tem muita coisa importante, mas se a gente não conseguisse ficar na Série A, seria muito traumático. A gente quer ganhar tudo, mas tem competição que tem peso importante. O Brasileiro é divisor de águas. Se você permanece muitos anos na Série A, você muda gradativamente seu patamar. A gente sabe que o peso do Brasileiro é enorme. Disputar uma Série B sempre é muito traumático. É muito importante que a gente possa participar de todas essas competições, que a gente possa manter o Bahia na Série A por uma sequência boa de anos", falou Enderson.

O CRB sabe que não é um dos favoritos ao título, mas inicia a Copa do Nordeste acreditando que assim como o Campinense em 2013 e Sampaio Corrêa na temporada passada, o elenco montado tem todas as chances de fazer uma boa campanha na competição e surpreender.

O time regatiano ainda está regularizando e espera adquirir novos jogos jogadores, mas com a base do time praticamente nova, mas, com uma preparação forte o clube se ajeita para o jogo contra o Bahia, segundo Roberto Fernandes o resultado do jogo deve ser relativizado pela forma como a montagem e preparação do elenco está sendo feita.

"Com esse pouco tempo de trabalho a gente tem procurado cortar caminhos. No futebol, assim como na vida, existe o ideal e existe o real. Na nossa realidade, são 13 dias de preparação para estreia diante do Bahia. É um jogo dificílimo. E esse tempo curto, claro, é para todos os times. Nesse período, a gente tentou aliar os trabalhos físicos, técnicos e táticos para estrear na temporada com uma condição aceitável. Independentemente do que aconteça, a gente ainda tem muita coisa para avaliar", disse o treinador.

O Jogo da 1ª rodada da Copa do Nordeste 2019, acontece às 21:30hs pelo horário local, (22:30hs pelo horário de Brasília), por ser o primeiro jogo do Bahia na temporada a expectativa é que a Fonte Nova receba um bom público.