Candidato ao título, Ceará estreia na Copa do Nordeste contra Sampaio Corrêa

O Ceará entra em campo nesta quinta (17) pela primeira vez na temporada, contra o Sampaio Corrêa o alvinegro estreia na Copa do Nordeste. Mandante da partida, o favoritismo do jogo está todo em cima do time cearense, recém rebaixado para Série C do brasileiro, o time maranhense mudou quase todo elenco para temporada 2019.

Sabendo da importância da competição e das surpresas que podem acontecer o Ceará trabalha respeitando o Sampaio Corrêa que é o atual campeão do regional. Luis Otávio, zagueiro Alvinegro, falou sobre o jogo e também sobre as expectativas para a estreia do Vozão na Copa do Nordeste.

"O nosso time manteve uma base e isso facilita o trabalho, tanto da gente como da comissão técnica. Estamos ansiosos para entrar em campo e isso aumenta a expectativa e a vontade de fazermos um bom jogo. Nós sabemos que a Copa do Nordeste é um campeonato super disputado, com equipes tradicionais do futebol brasileiro, mas, com pé no chão, entraremos focados em busca do bicampeonato" disse o defensor.

O Sampaio Corrêa, atual campeão da Copa do Nordeste, não teve um bom 2018. Rebaixado para Série C, o time viu seu orçamento ficar mais curto. Mesmo com todos os problemas e dificuldades para montar um elenco de qualidade Flávio Araújo, técnico Bolívia Querida, espera surpreender o Ceará. O treinador ainda pondera que o jogo vai ser difícil, mas que acredita no time.

"[...] nós estamos nos capacitando, trabalhando para que mesmo contra um time como o Ceará, possamos surpreender. Vamos para o Castelão para conseguir uma grande vitória. Lógico, que a gente sabe que vai ser difícil, repito, mas temos condição sim", avaliou o treinador.

Foto: sampaiocorreafc.com/Divulgação

O jogo acontece na capital cearense nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasilia) já no horário local, a partida acontece às 21h. O palco da estreia do Ceará será na Arena Castelão. Esse será o primeiro jogo que o Alvinego fará como administrador desde que a arena foi inaugurada, em 2013. O time cuidará de toda parte operacional do jogo.