Ceará atropela Sampaio Corrêa e estreia bem na Copa do nordeste

O Ceará fez uma estreia de encher os olhos do torcedor na Arena Castelão e confirmou seu favoritismo na Copa do Nordeste. Cinco gols contra o Sampaio Corrêa, marcados por Felipe Baxola, Vitor Feijão, Ricardinho e Ricardo Bueno, duas vezes. Com o resultado, o Vovô é líder do Grupo B da competição.

No primeiro tempo, o Ceará começou propondo o ritmo de jogo e com as melhores oportunidades. Aos 21, Ricardo Bueno arriscou em um chute e quase marcou o primeiro. Aos 34, o mesmo atacante recebeu de Vitor Feijão e bateu forte com perigo. Ficou com Felipe Baxola a responsabilidade de marcar o primeiro gol do Ceará no ano. E foi um golaço, ele tirou da marcação e meteu no fundo das redes para abrir o placar.

Na etapa complementar, logo aos 6 minutos, Samuel Xavier avançou pela direita, cruzou para a área e Vitor Feijão colocou a bola no fundo do gol. Ricardinho foi o autor do terceiro gol, na saída de Rodrigo Santos. E ainda deu tempo para, no fim, Ricardo Bueno balançar as redes por duas vezes, aos 43 e aos 46. Foi uma estreia que animou o torcedor na Arena Castelão e confirmou o favoritismo do alvinegro no confronto.

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa encontra o Confiança no próximo sábado (26), às 16 horas, no Castelão-MA. O Ceará encara o CRB no Rei Pelé no sábado (26), às 18h30.