Sampaoli afirma desconhecer motivo de ausência de Bruno Henrique na concentração: "Só posso explicar que não se apresentou"

O técnico Jorge Sampoli estreou oficialmente à frente do Santos vencendo a Ferroviária por 1 a 0 na Vila Belmiro na abertura do Campeonato Paulista. Entretanto, a principal pauta após a partida foi o atacante Bruno Henrique.

Relacionado por Jorge Sampaoli, o atacante foi negociado com o Flamengo e, segundo o treinador, nem apareceu na concentração com a equipe.

“Só posso explicar que não se apresentou, seria titular. Tenho que falar com a diretoria para saber o que realmente ocorreu, o motivo de não aparecer e nem comunicou. Seria titular em um jogo oficial, e sempre falei que era ótimo desde que chegou. Não sei o que vai ocorrer, é algo entre ele e a diretoria”, disse Sampaoli.

Entretanto, para Sampaoli o desfalque de Bruno Henrique fez com que ele quebrasse a cabeça para achar o substituto, que acabou sendo Yuri Alberto.

“Tive que mudar o time, Yuri Alberto não estava pensado e nem treinado para jogar. Desconheço um pouco o que passou, nem sei o que realmente acontece. Imagino que saberei agora nas próximas horas, antes não quis saber nada, me bloqueei para pensar nos 11 que defendem a camisa do Santos”, comentou o técnico do Santos.

Com a mudança de peças, Sampaoli teve que mudar o esquema tático da equipe, atuando com dois atacantes de ofício, Felippe Cardoso e Yuri Alberto, e preenchendo o meio-campo com quatro jogadores.

“Basicamente era ter dois centroavantes, com quatro defensores, para ter maioria numérica, era 8 a 6 no meio e isso nos fez dominar o jogo com a bola e sustentar uma defesa que não podia sair de trás. A estratégia mudada tem a ver com o jogo e o estilo, que nos permite ter jogadores livres. Equipe precisa trabalhar coletivamente para que isso tenha sucesso”, disse o treinador.

Sampaoli e o time do Santos, agora, tirarão o domingo para descansar. O elenco se reapresenta nessa segunda. O Santos volta a campo nesta quinta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, contra o São Bento em Sorocaba.