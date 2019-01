Após grande estreia, Bruno Henrique exalta companheiros: "Qualidade muito grande"

Em duelo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, o Flamengo enfrentou o Botafogo na tarde de hoje (26), no estádio Nilton Santos, e saiu com a vitória de 2 a 1. Os dois gols foram marcados pelo estreante Bruno Henrique, recém contratado, que entrou no segundo tempo e mudou os rumos da partida.

Quando perguntando sobre seu bom desempenho dentro dos gramados após tão pouco tempo de treino, o jogador fez questão de enaltecer seus companheiros de elenco.

"Não tem o que falar da qualidade dos jogadores do Flamengo. Eles tem uma qualidade muito grande, eles brincam de jogar bola. Eu pude em poucos dias me enturmar, fazer um bom treino e isso reflete dentro de campo".

Outro que também foi questionado sobre a boa atuação de Bruno Henrique foi o zagueiro Rodrigo Caio. O defensor, que também foi contratado nesta temporada, exaltou a importância da chegada do companheiro para o restante do ano.

"A gente fica feliz por ele. Mais um jogador que vem pra nos ajudar, pra aumentar o nível da equipe. Muito feliz pela estréia dele, tenho certeza que será um jogador que vai nos ajudar e acrescentar ao nosso elenco".

O próximo compromisso do Flamengo é nesta terça-feira (29), às 21h (de Brasília), contra o Boavista, no Maracanã. Caso saia vencedor do duelo, o Rubro-Negro pode praticamente encaminhar sua classificação para as semifinais do primeiro turno do Estadual.