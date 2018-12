No pote 2, Flamengo descobrirá seu grupo na Copa Libertadores 2019

O ano ainda não acabou, mas o Flamengo descobrirá o seu caminho na principal competição do calendário na próxima temporada. Nessa segunda-feira (17) às 21h30, na sede da Conmebol em Luque (PAR), serão sorteados os grupos da Copa Libertadores 2019.

Faltando apenas a oficialização da confederação sul-americana, o Rubro-Negro estará no pote 2, após duas participações consecutivas saindo do pote 3, e poderá ter um grupo mais tranquilo na próxima edição do principal torneio da América do Sul.

A equipe da Gávea, que terá Rodolfo Landim como presidente a partir do próximo ano, será representada por Luiz Eduardo Baptista (BAP), futuro vice-presidente de relações exteriores, e Marcos Braz, futuro vice-presidente de futebol. Ambos aproveitarão o evento para estreitar as relações do clube com a Conmebol.

Projetando os grupos, o Flamengo poderá enfrentar Boca Juniors-ARG, Junior Barranquilla-COL e São Paulo ou Atlético-MG, em um eventual grupo da morte. Porém, o Rubro-Negro também poderá cair em uma chave com Olimpia-PAR, Zamora-VEN e Universidad Concepción-CHI, em um eventual grupo menos complicado. Confira os potes do sorteio de logo mais:

Primeira fase (Pré-Libertadores)

- Pote 1:

The Strongest-BOL

Defensor-URU

Nacional-PAR

- Pote 2:

Real Garcilaso-PER

Delfín-EQU

Deportivo La Guaira-VEN

Segunda fase (Pré-Libertadores)

- Pote 1:

São Paulo

Atlético-MG

Independiente Medellín-COL

Atlético Nacional-COL

Universidad de Chile-CHI

Barcelona-EQU

Caracas-VEN

Libertad-PAR

- Pote 2:

Bolívia 3

Palestino-CHI

Talleres-ARG

Melgar-PER

Danubio-URU

Classificado da 1ª fase

Classificado da 1ª fase

Classificado da 1ª fase

Fase de grupos:

- Pote 1:

Palmeiras

Cruzeiro

Grêmio

River Plate-ARG

Peñarol-URU

Nacional-URU

Boca Juniors-ARG

Olimpia-PAR

- Pote 2:

Flamengo

Athletico-PR

Internacional

Sporting Cristal-PER

San Lorenzo-ARG

Cerro Porteño-PAR

Emelec-EQU

Universidad Católica-CHI

- Pote 3:

LDU-EQU

Jorge Wilstermann-BOL

Alianza Lima-PER

Rosário Central-ARG

Huracán-ARG

Godoy Cruz-ARG

Huracán-ARG

Zamora-VEN

Junior Barranquilla-COL

- Pote 4:



Deportes Tolima-COL

Deportivo Lara-VEN

Universidad Concepción-CHI

Bolívia 2

Classificado da Pré-Libertadores

Classificado da Pré-Libertadores

Classificado da Pré-Libertadores

Classificado da Pré-Libertadores