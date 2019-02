Diniz vê saldo positivo na derrota contra o Vasco: “Saímos com moral”

Após três vitórias e um empate na Taça Guanabara, o técnico Fernando Diniz conheceu diante do Vasco sua primeira derrota no comando do Fluminense.

O placar de 1 x 0 no clássico não desanimou o técnico, que fez questão de enaltecer seus comandados após o jogo e criticou o erro da arbitragem.

“A gente se preparou muito para o jogo contra o Vasco, infelizmente teve a derrota. Perdemos o jogo, mas saímos com moral. O time jogou, se dedicou, teve chances de vencer, teve uma decisão da arbitragem que interferiu diretamente o resultado do jogo.”

Perguntado das declarações do presidente Pedro Abad após a partida, de que o Fluminense abandonaria o estadual após o erro de arbitragem, que não marcou um pênalti claro para o tricolor, o técnico mostrou tranquilidade e defendeu as palavras do presidente do clube.

“O presidente tem todo direito de se manifestar, ele ta aqui a muito mais tempo do que eu e se é uma coisa que acontece sistematicamente, ele tem todo o direito de se manifestar. Do que vai acontecer do campeonato, vamos conversar internamente, não conversamos sobre isso, vamos esperar esfriar do que aconteceu no jogo, mas se você se sentiu prejudicado, a manifestação é mais que justificada.”

Na coletiva, Diniz foi perguntado das condições de Paulo Henrique Ganso e o técnico valorizou o atleta recém-contratado pelo Fluminense, mas manteve o pé no chão quanto projetar uma data de estréia para o Camisa 10.

“O Ganso, na minha opinião, é um dos maiores talentos que o Brasil produziu nos últimos 15 anos, seguramente. A gente espera oferecer condições no Fluminense para que ele consiga extravasar para fora sua qualidade, se a gente conseguir essa nossa aposta, o Fluminense tem um salto de qualidade, ele é um jogador acima da média. Ele precisa de um tempo de adaptação, a gente precisa prepará-lo para estrear em ótimas condições.”

Entrando em uma semana decisiva, de estréia na Copa do Brasil e semifinal da Taça Guanabara, Diniz pregou seriedade ao River e que a preparação continuará a mesma.

“Temos que encarar o River como encaramos o Vasco, é isso. Depois vamos falar do final de semana. Temos um elenco enxuto e vamos procurar recuperar os jogadores para termos um elenco forte para o jogo em Teresina.”