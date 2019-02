Erik vibra após golaço que garantiu a vitória do Botafogo na Sul-Americana: "Primeiro passo"

O Botafogo conseguiu uma importante vitória diante da torcida em sua estreia pela Copa Sul-Americana. Apesar da grande quantidade de chuva que caía sobre o estádio Nilton Santos, e da dificuldade encontrada pelo time em se impor diante do Defensa y Justicia, o Glorioso lutou até o último minuto e foi recompensado com um golaço de Erik nos momentos finais da partida, que garantiu a vitória por 1 a 0.

O atacante fez questão de frisar que o gol foi fruto de muito trabalho duro no dia a dia dos treinamentos. “Foi sofrido, no fim, mas as pernas estavam boas, estava preparado. Vi o zagueiro na minha frente, pensei em levar a bola um pouco mais, mas acabei arriscando e fui muito feliz. Fruto do trabalho no dia a dia, com todos ajudando”.

Com o resultado, o clube carioca quebrou uma série de invencibilidade dos argentinos que durava desde outubro do ano passado, e garantiu a vantagem do empate para o jogo de volta da competição. O protagonista do triunfo fez uma análise sobre a atuação da equipe, e ressaltou o espírito competitivo do elenco, assim como a qualidade dos adversários e as condições adversas do jogo.

"Devido às circunstâncias do jogo, muitas vezes não foi possível trabalhar a bola, então temos que ir na raça, na vontade. Foi isso que a gente fez, continuamos sendo competitivos. É uma grande equipe, que estava invicta há vários jogos. Conseguimos uma vantagem e, com confiança, as coisas acontecem com mais naturalidade. Foi uma grande vitória", ressaltou.

Este foi apenas o segundo resultado positivo do Botafogo em 2019. O time foi eliminado precocemente da Taça Guanabara, vive uma crise interna e a relação com a torcida alvinegra não está nada saudável. Visando o prosseguimento da temporada, o camisa 11 também discorreu sobre a relevância da vitória para aumentar a confiança do time, que não vive um bom momento neste início de ano.

"A gente quer sempre vencer e dar alegria para o torcedor, mas em algumas circunstâncias não conseguimos a vitória. Vale enaltecer que esse é um grupo muito bom, que acreditou até o final, e fomos coroados com um gol importante. Isso nos dá confiança, tranquilidade para trabalhar. Mostra para o torcedor que temos qualidade, temos um grande grupo e podemos conquistar grandes coisas pela frente", reforçou.

Na sua conversa com os jornalistas, Erik - que acertou sua permanência por empréstimo no Glorioso por mais um ano recentemente - agradeceu a confiança de seus companheiros e da comissão técnica, mostrando-se feliz em estar vestindo a camisa do clube. Ainda falou sobre a importância de fazer bons resultados em casa neste tipo de campeonato.

"Um gol muito importante. Agradeço a Deus e também aos meus companheiros, ao Zé e ao Anderson, que acreditaram em mim. Hoje estou aqui vestindo essa camisa, podendo dar alegria para a torcida. Temos uma semana mais tranquila para trabalhar e outra decisão pela frente. É o primeiro passo, vitória muito importante. Já joguei essa competição e sei o quanto é importante vencer dentro de casa", disse.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira (13) para um novo jogo de mata-mata. O Fogão vai à Paraíba enfrentar o Campinense, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para o Estádio Amigão, às 21h30 (horário de Brasília).