Conheça um pouco sobre Christian Esmério, atleta morto na tragédia do Ninho do Urubu

Primeira vítima identificada no trágico acidente do Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira (08), Christian Esmério era uma das jóias e mais fortes promessas da sua categoria.

O atleta que defendia a categoria sub-15 do Flamengo era por várias vezes convocado para a seleção brasileira de base. O goleiro começou no Madureira e depois foi defender o rubro-negro. Mesmo no Fla, nunca escondeu carinho pelo time do subúrbio.

Começou a se destacar de fato na Copa Nike sub-15 onde foi campeão pelo clube da Gávea. Na final, defendeu dois pênaltis e saiu como herói da conquista. Em novembro, o ápice: convocado para uma semana de treinos com a seleção da categoria. Os treinos foram tão bons que, em janeiro, já havia mais uma convocação, desta vez para a seleção sub-17.

Christian tinha uma carreira promissora e já era monitorado por clubes da Europa. Sonhador e sempre aparentando estar alegre em suas redes sociais, o jogador preservava sua essência simples. Em vídeo que rodou a internet após sua morte, o goleiro diz para si mesmo no futuro, quando pudesse ver o vídeo novamente:

"Christian do futuro: Tenha juízo, não perce a essência que você tem com a humildade. Sempre simples, não mude por ninguém. Você ainda vai ser o cara".

Hoje, Christian Esmério é confirmado, aos 15 anos, como vítima fatal do incêndio no Ninho do Urubu e tem seu sonho quebrado.