Após 12 anos, Rio Branco e Bahia voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil

O Bahia visita, nesta quarta-feira (12), o Rio Branco, do Acre, abrindo sua participação na Copa do Brasil na sua edição 2019. A partida ocorre na Arena da Floresta às 22h30 (de Brasília) No ano passado, Tricolor de Aço entrou apenas nas oitavas de final e acabou caindo para o Palmeiras. Já o time acreano chega como ´azarão´, uma vez que disputa a Série D há cinco anos e não passou nem da primeira fase da Copa do Brasil ano passado.

Bahia e Rio Branco já se enfrentaram no longo da história apenas em duas oportunidades. As partidas aconteceram no já distante ano de 2007 no Campeonato Brasileiro da Série C. Na primeira partida, na Fonte Nova, em Salvador, Bahia venceu por 2 a 1, No jogo de volta pelo segundo turno, mesma Arena da Floresta o tricolor de aço, saiu na frente, mas acabou recebendo o atraso e no final foi derrotado pelo placar de 3 a 2.

Estrelão vem confiante para tentar surpreender o Bahia

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Acreano após três rodadas, o Estrelão vai ter o principal desafio do ano contra o Bahia, por isso, o meia Doka indica como o time acreano precisa se portar para tentar sair com a vaga na segunda fase. O time vem confiante para buscar surpreender o Tricolor Baiano.

"São três jogos do Campeonato Acreano, muito difícil. Esse jogo é de inteligência, de paciência e de cuidado. Ninguém pode também ir pra cima porque é uma grande equipe do futebol brasileiro, então temos que ter cautela. Temos que respeitar, mas também saber que temos jogadores que fazem a diferença".

Bahia conta com rodízio para triunfar

O técnico do Esquadrão Enderson Moreira decidiu poupar atletas contra o Jacobina pelo Campeonato Baiano, no último domingo, e abriu espaço para Shaylon se destacar com a camisa do Bahia. Pela primeira vez na carreira, ele marcou dois gols em uma partida. No total, o meia balançou as redes três vezes na competição estadual, feito que o coloca no papel de artilheiro do time.

O bom momento virou motivo de celebração. Segundo o jogador, a boa apresentação ajuda a reforçar a confiança para manter um bom ritmo nos próximos jogos. Nesta quarta-feira, ele deve marcar presença na partida na Arena da Floresta.

"Venho em uma sequência boa e marcando gols ainda, isso é muito importante para mim. Aumenta minha confiança e consigo repetir boas atuações. Espero seguir assim".