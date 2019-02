Busca por afirmação: Botafogo encara Campinense para tentar manter boa série de vitórias

Após duas vitórias consecutivas o Botafogo entra em campo novamente na noite desta quarta-feira(13), às 21h30 (de Brasília), para fazer sua estreia na Copa do Brasil. Desta vez, a equipe comandada por Zé Ricardo vai até Campina Grande enfrentar o Campinense, com o intuito de se classificar para a segunda fase da competição. Vale ressaltar que neste estágio do campeonato os confrontos são decididos apenas em partidas únicas.

O encontro entre os clubes será uma reedição do jogo que marcou a inauguração do Estádio Governador Ernani Sátyro, popularmente conhecido como "Amigão" - que será o palco da partida. No dia 8 de Março de 1975, o Glorioso foi convidado pelos paraibanos para a realização deste ilustre amistoso, porém o placar não saiu do 0 a 0.

Botafogo visa afirmação na temporada

Visando consolidar uma sequência de resultados positivos após um péssimo início de temporada, o Alvinegro vai para o jogo com o objetivo de não repetir o vexame do ano passado, quando foi eliminado pelo modesto Aparecidense. Nesta ocasião, a derrota por 2 a 1 contra os goianos eliminou precocemente o clube logo na primeira fase da Copa do Brasil.

Para o confronto de hoje, Zé Ricardo deve repetir a mesma escalação da vitória sobre o Defensa y Justiça. Entretanto, João Paulo - que não atua desde o dia 26 de janeiro - vai reforçar o banco de reservas do time. O meia está recuperado de sua lesão na coxa direita, mas apesar disso, o treinador manterá Luiz Fernando entre os titulares.

Provável escalação do Botafogo: Gatito, Marcinho, Gabriel, Carli e Jonathan; Jean, Alex Santana e Luiz Fernando; Rodrigo Pimpão, Erik e Kieza

Embalado, Campinense busca surpreender

Sob o comando de Francisco Diá, o Campinense chega com moral para enfrentar o tradicional clube carioca. No último domingo (10), o time derrotou seu maior rival Treze, por 1 a 0. Além disso, a Raposa é líder do Grupo B do Campeonato Paraibano, somando três vitórias, um empate e uma derrota no estadual.

Em relação a equipe que vai entrar em campo contra o Botafogo, Francisco conta um desfalque importante: o ponta Chaveirinho - que foi contratado para ser a referência no ataque do time - sofreu uma lesão na coxa esquerda na semana passada. Com isso, o jogador de 27 anos ficará fora dos gramados por aproximadamente um mês.

Provável escalação do Campinense: Wagner Coradin; Neilson, Jean, Richardson e João Victor; Cléber, Romeu, Gustavo e Xabala; Warle e Lopeu.