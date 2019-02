Maidana revela inspiração em Rever e Léo Silva para crescimento no Atlético-MG: "Consegui evoluir"

Os zagueiros titulares do Atlético-MG em 2019 tem sido Réver e Igor Rabello, os dois recém-contratados para a atual temporada. Léo Silva e Maidana tem sido os substitutos imediatos. Levir Culpi que possui os dois defensores campeões da Libertadores de 2013 a sua disposição, optou por deixar um veterano de fora, mas sabendo da qualidade do seu banco de reservas.

O alto investimento da diretoria atleticana no sistema defensivo foi necessário devido o números de gols sofridos na temporada passada, principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Maidana, acabou perdendo espaço com as chegadas de Réver e Igor Rabello, porém o jovem prefere valorizar o bom nível dos companheiros de time e se vê evoluindo.

“Quem veio tem muita qualidade, tanto o Réver quanto o Igor, então a gente tem que estar preparado, para quando for substituir, substituir à altura. É para isso que estou me preparando. Foram três jogos meus que considerei como bons, consegui evoluir bastante. Ano passado foi um ano de aprendizado para mim, o meu primeiro ano de Série A. Este ano eu estou mais à vontade. Essa questão dessa briga ali atrás é boa para o Atlético e, quando tiver mais oportunidades, vou aproveitar em alto nível”, afirmou.

Maidana que tem apenas 23 anos é um dos mais jovens do setor defensivo, tendo ao seu lado grandes exemplos como Réver e Leonardo Silva, ambos foram campeões da Libertadores em 2013 pelo Galo, são referências, como o Igor Rabelo e toda sua experiência, o jovem zagueiro usa isso a seu favor, como uma forma de amadurecer e melhorar cada dia mais.

“Até pelo investimento alto que teve, a gente sabe que a gente precisa demonstrar todo esse valor que foi pago. Converso sempre com o Igor e o Réver, e eles também estão focados para isso. Eu me cobrava bastante nessa questão da defesa, de não tomar muitos gols. Isso atrapalha muito. A chegada deles também é para ter um pouco mais de experiência. Ano passado inteiro falei de 2013, do Réver e do Léo, e agora ter essa oportunidade de estar com os dois juntos, é importante para a sequência da minha carreira. A gente tem que dar conta. Estamos no Atlético e temos que mostrar porque estamos aqui e todos sabem que têm qualidade para estar aqui” , concluiu.

No jogo desta rodada do Campeonato Mineiro, contra o Tupi-MG, Maidana deverá ser titular do Galo. O provável Atlético-MG deverá ter: Cleiton, Guga, Leonardo Silva, Maidana e Carlos César; Zé Welison e Lucas Cândido; David Terans, Vina e Maicon Bolt; Alerrandro.