Atlético-MG decide no segundo tempo, vence Tupi-MG e dorme na liderança do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG vence o Tupi-MG por 2 a 0 no Independência e garante a liderança Campeonato Mineiro. Para fechar a rodada na frente o Galo conta com um empate no jogo entre América-MG x Cruzeiro para permanecer na frente.

Com um primeiro tempo frio, sem muitas chances de gol para os dois lados, o jogo parecia se encaminhar para um empate, porém isso mudou logo no início do segundo tempo, precisou de apenas 5 minutos para Alerrandro marcar para o time da casa.

Para garantir a vitória, aos 36 minutos Guga aparece na área e deixa a bola na medida para Vinícius, que chega batendo de primeira e não dá chances para Vilar, marcando então seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Com a vitória, o Galo assume e liderança do Campeonato Mineiro, com 16 pontos, dois a mais que Cruzeiro e América-MG, que se enfrentam neste domingo. Já o Tupi-MG, permanece na 11ª posição, com apenas quatro pontos conquistados. O time não venceu nenhuma partida até aqui e acumula quatro empates.