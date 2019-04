Galo e Raposa oficializam Camponesa como nova patrocinador a

Atlético-MG e Cruzeiro anunciaram, na manhã desta sexta-feira (22), um novo apoiador para patrocínio em seus uniformes. A Camponesa, empresa de laticínios, terá sua marca estampada nos ombros das camisas de Galo e Raposa.

A estreia do novo patrocinador já ocorre no próximo domingo (24), em partidas do Campeonato Mineiro. O Atlético enfrenta o Villa Nova, às 17h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o Cruzeiro encara o URT em Patos de Minas, às 19h.



Com fábrica na cidade de Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas Gerais, a Camponesa é uma empresa que costuma apoiar o esporte e também é patrocinadora do CSA, Galo FA e América Locomotiva, equipes de futebol americano. A fábrica de laticínios, também, foi patrocinadora da equipe de vôlei feminino do Minas Tênis Clube (até a última temporada),