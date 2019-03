Ceará bate Sergipe e se mantém na ponta da Copa do Nordeste

A liderança continua. Neste sábado, em pleno sábado de carnaval, o Ceará não fez a melhor de suas apresentações, mas o suficiente para manter a ponta do grupo B da Copa do Nordeste. Com gol marcado por Chico ainda no primeiro tempo, o Vozão comandado por Lisca venceu o Sergipe por 1 a 0 no Estádio Estadual Lourival Baptista, o Batistão.

Os primeiros 45 minutos foram de domínio do Ceará. Ainda assim, o placar foi o mínimo a favor do Vozão, que após pecar nos passes no início, fez boa trama coletiva para , aos 30 minutos, Chico completar para o fundo da rede. No segundo tempo, os visitantes mostraram menos ímpeto, viram o Sergipe esboçar uma reação, mas o placar foi mantido.

Agora, o Ceará terá pouco tempo de recuperação, já que volta a campo na próxima quarta-feira para medir forças com o Uniclinic, pelo Campeonato Cearense. O Sergipe, por sua vez, volta a atuar apenas no próximo dia 10, pelo Sergipano, quando enfrentará o Olímpico.