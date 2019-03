Gabigol marca na altitude e Flamengo estreia com vitória na Libertadores

O Flamengo foi até a Bolívia enfrentar o San José-BOL, na altitude de Oruro, pela primeira partida da fase de grupos da Copa Libertadores. O time boliviano que é apenas o sexto colocado no campeonato nacional deu trabalho para os cariocas durante toda a partida.

Mesmo assim, com gol de Gabigol, na segunda etapa, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, e conquistou a primeira vitória em estreias fora de casa na competição continental. A equipe carioca depende apenas dos próprios esforços para garantir a classificação com os três jogos, em sequência, que terá no Maracanã.

Jogar na altitude não é fácil para quem vem do Brasil e requer tempo para se adaptar. Na primeira etapa, o San José teve inúmeras chances claras de gol dentro da área rubro-negra e muitos chutes perigosos de fora dela. Os donos da casa apostavam na falta de costume dos brasileiros para fazer o placar com ajuda da pressão de mais de 3.700 metros acima do nível do mar na cidade de Oruro. Porém, todas as chances pararam em Diego Alves, que teve atuação de gala em uma noite mais que inspirada. O placar não saiu do zero e os times foram empatados para o vestiário.

Os mandantes voltaram para campo e continuaram buscando seu gol, mesmo que as chances já não fossem tão claras quanto no primeiro tempo. O Flamengo, apesar do cansaço e das dificuldades, conseguiu se postar e segurar o ímpeto dos bolivianos. Aos 13 minutos, em uma rara jogada trabalhada do time da Gávea no péssimo gramado do estádio, Bruno Henrique enxergou a passagem de Gabigol, que aproveitou a desatenção da defesa do San José que havia deixado uma buraco na zaga. O atacante dominou e tirou do goleiro com classe e no limite para fazer o único gol da partida, 1 a 0 para os cariocas.

O San José ainda tentou o empate na forte pressão mas, novamente, todas as chances pararam em defesas seguras do goleiro rubro-negro, consolidando assim, a vitória por 1 a 0 do Flamengo. Após o apito final, os jogadores rubro-negros comemoraram bastante o importante triunfo fora de casa.

O Rubro-Negro volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira (13) contra a LDU-EQU, no Maracanã, às 21h30. Já a equipe boliviana irá até Montevidéu (URU) encarar o Peñarol-URU, na quinta-feira (14) às 19h.