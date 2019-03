Botafogo antecipa retorno de jovem da base que estava emprestado ao Lille

O Botafogo decidiu adiantar o retorno do lateral-direito Fernando Constanza, que havia sido emprestado ao Lille até o fim do primeiro semestre deste ano. Constava no contrato do atleta que o clube francês - caso houvesse o interesse - tinha o direito de exercer a opção de compra do jovem ao fim de sua passagem pelo time, porém a equipe nunca sinalizou está vontade. Com isso, o Glorioso espera a volta do garoto de 20 anos ao Brasil até terça-feira.

Visando compensar o retorno precoce do lateral, o Alvinegro vai estender o prazo em que os franceses terão a prioridade nas negociações, caso queiram contar Fernando em definitivo.

Esta atitude do Botafogo deve-se a falta de peças para a posição. Atualmente, Marcinho é a única opção que o treinador Zé Ricardo tem de um lateral-direito de origem dentro do elenco do clube.

Em agosto do ano passado, Fernando foi negociado com o Lille sem sequer ter feito sua estreia no profissional com a camisa alvinegra. Agora, ele retorna para disputar posição com Marcinho, que é outro menino formado na base do time.

Na França, o lateral esteve em campo em 10 oportunidades pelo time B da equipe. Sua última partida oficial aconteceu no dia 20 de fevereiro. Após isso, ele vinha sendo relacionado, porém ficando como opção no banco de reservas.