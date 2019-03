Diego Souza alavanca vendas de camisa e busca por programa sócio-torcedor

Principal reforço do Botafogo para a temporada de 2019, Diego Souza já causou um impacto positivo antes mesmo de entrar em campo pelo clube. Desde o anúncio da contratação do atacante, o departamento de marketing do Alvinegro já vem pensando em ações para utilizar a imagem do novo jogador da equipe. Em um dia, a chegada de Diego já alavancou setores como a venda de camisas e os acessos ao programa de sócio-torcedor.

Nas primeiras 24 horas após o atacante ser apresentado , o número de visitas ao site do programa de sócio-torcedor, no setor de adesão, quintuplicou. Além disso, a loja do clube em General Severiano quadruplicou seu faturamento - em relação a dias comuns - neste sábado.

O departamento de marketing do Glorioso busca usar a imagem de Diego para aumentar o engajamento dos torcedores com produtos oficiais do clube. Com isso, uma das ações previstas é a venda de copos personalizados com referências ao ex-jogador do São Paulo.

Outra situação que o marketing do Botafogo espera impulsionar é a personalização de camisas do time com o nome e número de Diego nas costas. Sócios-torcedores não pagam por este serviço, o que deve causar um aumento na procura nas lojas oficiais.

Um dos pontos mais importantes que a chegada do novo camisa 7 pode influenciar é na aproximação do Alvinegro com possíveis patrocinadores. Desde o anúncio oficial, a equipe carioca já iniciou conversas com cinco empresas que possuem interesse em estampar a camisa do time. São elas: dois bancos digitais, duas companhias de apostas de jogos e uma seguradora.

Diego Souza foi contratado para assumir a posição de centroavante na formação de Zé Ricardo. Porém, o jogador que chegou na última sexta-feira ainda não treinou, então deve ficar de fora da partida desta segunda, pela terceira rodada da Taça Rio.