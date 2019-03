No segundo clássico do ano, Bahia e Vitória empatam pelo Campeonato Baiano

O segundo Ba-Vi de 2019 terminou empatado na Arena Fonte Nova. Bahia e Vitória se enfrentaram na tarde deste domingo pela 8ª rodada do Campeonato Baiano e não saíram do 0 a 0. O Tricolor ampliou a série de jogos sem derrotas para o Leão. Agora, são 12 clássicos sem sofrer um revés, com seis triunfos e seis empates.

O equilíbrio marcou o primeiro tempo do jogo. O Bahia começou melhor e levou perigo com Artur, que recebeu lindo lançamento de Gilberto, invadiu a área e chutou rasteiro, para defesa de Ronaldo. No rebote, Nino tentou marcar, mas o goleiro rubro-negro voltou a defender. O Vitória respondeu com um cabeceio de Neto Baiano, que finalizou ao lado de Douglas Friedrich.

Na etapa complementar, com maior volume de jogo, o Tricolor encontrou espaços na defesa do Vitória e quase abriu o placar com Moisés, que cabeceou para o chão e exigiu boa defesa de Ronaldo. Acuado, o Vitória tentou se defender para sair no contra-ataque, mas ficou com um a menos em campo após a expulsão de Edcarlos, que levou o cartão vermelho direto após parar com falta um lance em que Gilberto ficaria cara a cara com Ronaldo. No fim do jogo, Jackson fez falta em Léo Ceará, levou o segundo amarelo e deixou os times em igualdade numérica. Ainda houve tempo para Wesley acertar o travessão ao desviar cobrança de falta.

Com o resultado, o Bahia é o quinto colocado do Campeonato Baiano, com 12 pontos. O Vitória tem um ponto a mais e é o terceiro da tabela. O Tricolor volta a entrar em campo na quarta-feira, quando enfrenta o Sergipe, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. No dia seguinte, também pelo regional, o Rubro-Negro visita o Confiança. A partida será realizada no Batistão, em Aracaju.