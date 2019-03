Vasco anuncia BMG como novo patrocinador

Depois de 13 meses sem ter nenhum patrocinador master fixo, o Vasco assinou um contrato com o Banco BMG para ocupar esse vazio. Podendo alcançar R$64 milhões em cinco anos, o clube carioca receberá R$8 milhões fixos, mais variáveis que dependem de frutos positivos na relação do Cruzmaltino com a instituição financeira.

A camisa vascaína, assim, se torna mais valiosa. Já em março, o time já superou todo valor arrecadado com o seu manto em todo ano de 2018. Além do Gigante da Colina, o Corinthians e o Atlético-MG também acertaram acordo com o banco mineiro em moldes similares.

A relação entre as duas partes do acordo não é nova. Desde os tempos da caça aos mil gols de Romário, o banco esteve presente na camisa do Vasco da Gama. Posteriormente, na gestão Dinamite, o Banco BMG voltou a figurar em São Januário e passou a estampar as mangas da camisa.

Em 2018, já com Campello na presidência, a aliança voltou a ativa pontualmente no jogo contra o Palmeiras que deu o título brasileiro aos paulistas. No evento para investidores promovido pelo Vasco no início de 2019, a BMG também esteve dando suporte ao clube carioca.