Fernando Constanza mostra alegria em voltar ao Botafogo: "Uma ótima oportunidade"

Em agosto de 2018 o Botafogo emprestou o lateral-direito Fernando Constanza ao Lille, da França, sem que o jogador tivesse disputado nenhum jogo pelo profissional do clube. O vínculo do jovem com a equipe francesa iria até metade deste ano, porém o Alvinegro optou por adiantar a volta de Fernando, que é esperado para se reapresentar nesta quinta.

Em entrevista ao Globoesporte.com, o lateral de 20 anos falou sobre suas expectativas para está temporada: "Fico feliz por poder jogar pela equipe pela qual joguei na base. Minhas expectativas são as melhores, estou preparado e vou dar meu melhor para contribuir com o Botafogo", disse.

O lateral encarou de maneira muito positiva o retorno ao futebol brasileiro, e não escondeu sua felicidade com a procura do Glorioso para traze-lo de volta. O garoto disse que no primeiro momento o Lille não tinha a intenção de aceitar seu regresso, porém após uma conversa com o diretor do clube, ambas as partes chegaram a um acordo.

"Vejo como uma ótima oportunidade, fiquei muito contente com o contato do Botafogo querendo meu retorno. No primeiro momento, o Lille não queria me liberar, mas conversei com o diretor e expus meu desejo de voltar. Queria aproveitar essa oportunidade, e acabou dando tudo certo."

Um dos motivos para o Botafogo ter antecipado a volta do jogador deve-se a falta de nomes para a posição no atual elenco. Atualmente, o treinador Zé Ricardo tem apenas Marcinho como lateral-direito de origem a sua disposição. Logo, Fernando chega para disputar vaga com o outro jovem formado na base alvinegra.

"Conheço o Marcinho há um tempo, vejo como uma concorrência saudável. É bom para o clube ter jogadores da base, e cada um vai brigar pelo seu espaço, sempre pensando em ajudar o Botafogo."

Apesar de não ter recebido tantas oportunidades em seu período no futebol europeu - foram apenas 10 jogos disputados pela equipe B do time francês, Constanza afirmou que aprendeu muito no velho continente, e que a experiência foi muito agregadora para sua carreira.

"A experiência no futebol europeu foi ótima, agregou bastante para o meu crescimento individual tanto dentro quanto fora de campo. Tem muitas diferenças lá, como nos aspectos tático e físico. Aprendi muito".

Por fim, o jovem ainda elogiou o novo reforço do time, Diego Souza. O atacante já vem treinando com a equipe, e Fernando se junta a ele e ao restante dos companheiros nesta quinta-feira.

"Jogadores do nível de Diego Souza são sempre bem-vindos a qualquer clube. Acredito que ele vai ajudar muito o clube com sua técnica e experiência", finalizou o jogador.