Partida entre Cruzeiro e Deportivo Lara é adiada novamente, e Conmebol discute nova data

Diante das complicações de a delegação do Deportivo Lara deixar a Venezuela para Belo Horizonte, a Conmebol suspendeu a realização do jogo com o Cruzeiro, que havia sido remarcado para quinta, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. A entidade deverá se posicionar oficialmente, nas próximas horas, remarcando a partida para o dia 27 de março, data previamente destinada para amistosos entre seleções.

Se o Lara não comparecer na nova data, a Conmebol deverá conceder a vitória da partida ao Cruzeiro por WO. A Federação Mineira de Futebol (FMF) aguarda um documento com a decisão final da entidade sul-americana para confirmar a data do jogo do Cruzeiro contra o Tupi, pelo Campeonato Mineiro no fim de semana. A partida estava marcada para sábado, mas poderia ser adiada para domingo, caso ocorresse o jogo com o Lara no dia previsto após o primeiro adiamento.

Entenda a situação

Inicialmente, o duelo com o Lara estava programado para quarta-feira, dia 13. Desde segunda-feira, o time venezuelano tentava iniciar a viagem com destino a Belo Horizonte. Por causa da crise vivida no país andino, afetando servições básicos e de infraestrutura, a equipe não conseguiu um voo para o deslocamento ao Brasil em tempo hábil.

Na noite de terça-feira, véspera do duelo, a Conmebol transferiu o jogo para quinta-feira (14). Problemas, problemas burocráticos relacionados à documentação da empresa aérea escolhida pelo clube venezuelano e custo de despesas como o combustível, impediram a realização da viagem dos atletas. O Cruzeiro chegou até a oferecer ajuda ao Lara, mas a situação não se resolveu.

De acordo com o regulamento da competição, a equipe visitante tem que chegar à cidade onde a partida será realizada com pelo menos 24 horas de antecedência, exceto em casos de altitude, quando o time pode seguir para o estádio horas antes do jogo.