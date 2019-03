Zé Ricardo confirma Diego Souza entre os titulares no clássico contra o Fluminense: "Vai pro jogo"

Durante a semana, a comissão técnica do Botafogo vinha avaliando o desempenho de Diego Souza nos treinamentos para decidir se o camisa 7 faria ou não sua estreia neste domingo (17), no clássico contra o Fluminense. Apesar das redes sociais oficiais do Alvinegro já terem confirmado a participação do reforço na partida, o treinador Zé Ricardo fez questão de reforçar a informação na coletiva da tarde desta sexta-feira (15).

"Está relacionado sem dúvida. Treinou bem essa semana. Vai pro jogo. Temos que quebrar a cabeça mais um pouco nesses dois dias que faltam para definir a melhor forma de usá-lo. Jogador versátil, inteligente para entender funções. Provavelmente começará como centroavante, mas nada impede que jogue saindo da área." - afirmou o técnico.

Entretanto, a escalação de Diego foi a única pista dada pelo comandante sobre a equipe que entrará em campo no Maracanã.

"A equipe está definida, mas vamos esperar momentos antes do jogo para mostrar. Nesses jogos difíceis, guardar informação facilita também."

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de Erik e Diego Souza formarem uma dupla de ataque, num possível 4-4-2, Zé também incluiu Kieza como uma opção e disse que tudo vai depender dos treinamentos.

"Sem dúvida é uma possibilidade, com Erik e Kieza. Jogadores inteligentes com poder de mudar a posição. Tudo depende de treinamento. Primeiro já está havendo o entrosamento fora de campo, que está sendo muito bom. Diego ganhou uma família aqui, como o Erik falou."

A respeito do clássico, o treinador elogiou bastante dois nomes da equipe tricolor: o técnico Fernando Diniz e o meia Paulo Henrique Ganso. Discorreu sobre a boa campanha do time das laranjeiras e como isso vai exigir um alto nível de concentração de seus jogadores.

"Vai ser um grande confronto, Fluminense vive um momento muito bom, vai ser uma honra enfrentar o Diniz pela primeira vez, merecidamente está fazendo uma grande campanha. Estamos tentando equilibrar no campeonato também, esperamos fazer um jogo num nível de concentração máximo, o Fluminense vai exigir isso da gente."

"Já enfrentei o Ganso em Brasília pelo Flamengo contra o São Paulo. Se não me engano, foi 2 a 2 o jogo. O Ganso é um jogador diferente, inteligente a ponto de abrir espaço, precisamos estar bem concentrados para tirar o espaço dele, mas não com marcação individual, porque isso pode trazer mais danos para a gente a meu ver. Ele chuta bem de fora da área. Atenção total com a equipe do Fluminense."

Por fim, Zé comentou o retorno do lateral-direito Fernando Constanza. O técnico, se mostrou muito satisfeito com a volta do atleta, e apontou a Importância de sua passagem pela Europa para seu crescimento profissional. O jogador agora é o segundo nome para o lado direito, e vai disputar a posição com o também formado na base alvinegra, Marcinho.

"Quando eu cheguei ao clube, ele estava aqui e veio a proposta do Lille. Nós entendemos que para ele seria muito boa a experiência internacional. Se não fosse isso, talvez ele já estaria com a gente no ano passado. Sei do potencial dele. Feliz de estar com ele de volta, mais experiente, mais forte, com nível de competitividade muito alto. Vamos trabalhar juntos novamente e ele vai ter possibilidade de jogar."

O Glorioso enfrenta o Fluminense neste domingo (17), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Em situação delicada na tabela de classificação, o Botafogo precisa continuar vencendo para garantir vaga nas semifinais da Taça Rio.