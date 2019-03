Com objetivos parecidos, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam pela Taça Rio

O Flamengo terá mais um jogo importante pela frente. O Rubro-negro vai enfrentar o Volta Redonda pela quarta rodada da Taça Rio, a antepenultima rodada antes das semifinais do segundo turno.

Embora o clube da Gávea seja o favorito, até pelo alto investimento e qualidades de cada jogador, será uma partida interessante, pelo fato dos dois times almejarem a primeira colação, além de uma vaga nas semifinais. As equipes entram em campo na noite deste sábado (16), às 19h, no Maracanã.

Flamengo com time misto

Neste segundo turno, o Flamengo soma sete pontos, foram duas viórias e empates. Tem se sobressaído no time do Flamengo a qualidade do elenco, porque o técnico Abel Braga muitas vezes alterna as equipes que vão a campo. Como no partida anterior, no duelo contra o Vasco, a qual, o Fla entrou com o time totalmente reserva.

O Fla terá novidade na relação de jogadores para a partida contra o Volta Redonda. No gol, César foi preservado, vai a campo o jovem Gabriel Batista. Outra surpresa na relação é a presença de Bill, relacionado pela primeira vez para uma partida do time profissional. O atacante marcou o primeiro gol da vitória pelo time sub 20, no duelo diante do Ceilândia (DF), quinta-feira, em Volta Redonda, pela primeira fase da Copa do Brasil, da categoria juniores. Os jovens já foram destaque na base, Gabriel Batista foi titular inumeras vezes no time sub 20, já Bill fez dupla de ataque com Vinicius Junior, ainda no time juvenil. Ambos (Gabriel Batista e Bill) buscam espaço no time profissional.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista, Rodinei, Thuler, Hugo Moura e Trauco; Piris da Mota e Ronaldo; Lucas Silva, Arrascaeta e Vitor Gabriel; Uribe.

Voltaço busca a liderança

O time da cidade de Volta Redonda, soma seis pontos no segundo turno, foram duas vitórias e um empate. Uma bom, em tres rodadas já disputada. O Voltaço almeja chegar as semifinais do segundo turno, e surpreender os "times grandes". Esperam assegurar a vaga, rodadas antes.

Vale lembrar que na Taça Guanabara, por pouco o time não conquistou a classificação, quando terminou com o mesmo número de pontos do Fluminense, só perdeu no quesito gols marcados. O Volta Redonda terminou em terceiro lugar. A equipe vem de derrota para o Bangu, e busca a recuperação no duelo contra o Flamengo.

O técnico Toninho Andrade, deve manter a base do time que foi a campo na última partida contra o Bangu. A única dúvida fica quanto ao substituto de Daniel, expulso na partida anterior.

Provável escalação: Douglas Borges; Luís Gustavo, Heitor, Allan ou Gilberto, e Luiz Paulo; Bruno Barra, Bileu, Marcelo e Douglas Lima; e João Carlos.