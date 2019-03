Por vantagem no mata-mata do Cearense, Lisca quer vitória contra o Ferroviário

Sem tempo para lamentar pelo empate no Clássico-Rei, o técnico Lisca já pensa no jogo da última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. O Alvinegro tem mais um clássico pela frente. Líder da competição, o Ceará enfrenta o Ferroviário visando ter a melhor campanha e obter vantagens na fase final do Estatual.

Lisca falou sobre a expectativa para o jogo desta quarta (20), e também esclareceu sobre a formação que deve entrar em campo.

"Não dá para lamentar. Agora é descansar, temos um jogo importantíssimo contra o Ferroviário. Já estamos classificados, mas queremos garantir a primeira colocação, que te dá uma série de vantagens. Vamos dar uma revezada, porque já garantimos nossa vaga. Mas com muito cuidado, porque vários times ainda estão brigando pelas classificações."

Perguntado sobre a última rodada da Copa do Nordeste, o técnico do Vovô questionou a qualidade do outro grupo e o regulamento da competição regional organizada pela CBF.

"Me desculpe o pessoal da organização, esse regulamento é esdrúxulo. Você premia quem não ganha jogo. Você não joga contra o seu concorrente direto, não depende só de você. Há uma discrepância grande das pontuações dos grupos."

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O jogo vale pela sétima, e última, rodada da segunda fase do Estadual. Vale lembrar, que o primeiro colocado dessa fase tem a vantagem de se classificar no mata-mata após dois resultados iguais, com saldo de gol igualado, nas semis e nas finais.