Próximo de estrear no Brasileirão da Série A2, Botafogo fecha novo patrocínio para o futebol feminino 

Faltando pouco mais de uma semana para estrear pela Série A2 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Botafogo fechou um patrocínio para a campanha da equipe na competição. A parceria foi feita com a empresa de assistência médica Samoc, que nesta semana realizou exames de rotina nas jogadoras, e que já havia estampado sua marca na camisa alvinegra no futebol masculino, vôlei e basquete. Os valores do contrato não foram divulgados. A estreia do time acontece no dia 31 de março, contra o Vila Nova-ES.

Durante a disputa da segunda divisão do campeonato nacional, a empresa vai continuar realizando avaliações de saúde nas atletas do Glorioso. Nos últimos dois dias, as meninas foram submetidas a exames como o eletrocardiograma e o teste ergométrico.

A base da equipe alvinegra é fruto de um convênio técnico firmado com o Núcleo Esportivo Sulacap, que cedeu boa parte das atletas que compõe o elenco. Porém, para terminar de montar o time que será comandado pela treinadora Glayci Bastos, o Botafogo convocou uma seletiva, no Estádio Caio Martins, em Niterói.

O clube está no Grupo 6, que também conta com: América-MG, Chapecoense, Duque de Caxias, São Paulo e Vila Nova-ES. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam. A estreia do Alvinegro está marcada para o dia 31 de março, às 15h, no Cefat, em Niterói.